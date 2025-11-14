Vários mortos em acidente de autocarro em Estocolmo

Motorista já foi detido e o acidente está a ser investigado como homicídio culposo agravado pelo resultado. Segundo o jornal Expressen, uma doença poderá estar por detrás do acidente.

Um acidente de autocarro no centro de Estocolmo provocou, esta sexta-feira (14), vários mortos e deixou várias pessoas feridas, segundo o jornal sueco Aftonbladet, que cita a polícia local.

Segundo o jornal Expressen, três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, duas delas com gravidade, de acordo com a região de Estocolmo. Todas foram transportadas para o hospital. "Neste momento, a polícia não comenta informações sobre o número, sexo ou idade das vítimas", escreveu a polícia no seu site.

???? SWEDEN -A bus has rammed a bus stop shelter on Östermalm in central Stockholm.

Several people have died and several are injured



Unclear what the cause of the incident but eh driver is in custody for questioning ????#sverige #swede #buss #bus #Accident #olycka #Injuries… pic.twitter.com/5IZ2avrfDg — Arda ???? (@Arda_swe81) November 14, 2025

O alerta para este acidente foi dado pelas 15h24 locais (14h24 de Lisboa), quando uma viatura fora de serviço colidiu com uma paragem de autocarro, em Östermalm, a baixa velocidade. Na viatura não havia passageiros, mas as pessoas que estavam no local, no momento em que se deu o acidente, relataram ter ouvido um estrondo.

"Estava sentada no sofá e ouvi estrondos. Fiquei muito stressada", disse ao Expressen uma mulher que mora perto do local.

O motorista entretanto já foi detido, segundo o Aftonbladet. Não terá cadastro e estará em estado de choque com o ocorrido, de acordo com o Expressen. Apesar de ainda serem desconhecidos os motivos do acidente, o caso está a ser investigado como homicídio culposo agravado pelo resultado.

"Está a ser investigado como homicídio culposo. O motorista do autocarro foi detido, mas isso é um procedimento padrão em incidentes desse tipo", disse um porta-voz da polícia citado pela Reuters, ao acrescentar que não há informações que indiquem tratar-se de um ataque.

A polícia acredita que o motorista não terá agido de forma intencional e descarta, por isso, a possibilidade de motivações terroristas. O jornal Expressen aponta, por outro lado, que uma doença poderá estar por detrás desta tragédia.

"Não há nada que indique isso, absolutamente nada. É claro que também investigámos essas possibilidades, mas não temos conhecimento de nada sobre o incidente que aponte nessa direção", afirmou Daniel Wikdahl, da polícia de Estocolmo.

No local encontram-se agora polícias, ambulâncias e unidades de serviços de emergência.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, entretanto já lamentou o sucedido. "Recebi a trágica notícia de que várias pessoas morreram e ficaram feridas numa paragem de autocarro no centro de Estocolmo. Pessoas que talvez estivessem a regressar a casa para visitar familiares, amigos ou para [terem] uma noite tranquila em casa", disse num comentário enviado ao Aftonbladet.