Vários mortos em acidente de autocarro em Estocolmo

Motorista já foi detido e o acidente está a ser investigado como homicídio culposo agravado pelo resultado. Segundo o jornal Expressen, uma doença poderá estar por detrás do acidente.
Um acidente de autocarro no centro de Estocolmo provocou, esta sexta-feira (14), vários mortos e deixou várias pessoas feridas, segundo o jornal sueco Aftonbladet, que cita a polícia local.
Imagens mostram aparato no local onde autocarro colidiu contra uma paragem na Suécia. Motorista foi detido
Segundo o jornal Expressen, três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, duas delas com gravidade, de acordo com a região de Estocolmo. Todas foram transportadas para o hospital. "Neste momento, a polícia não comenta informações sobre o número, sexo ou idade das vítimas", escreveu a polícia no seu site.
O alerta para este acidente foi dado pelas 15h24 locais (14h24 de Lisboa), quando uma viatura fora de serviço colidiu com uma paragem de autocarro, em Östermalm, a baixa velocidade. Na viatura não havia passageiros, mas as pessoas que estavam no local, no momento em que se deu o acidente, relataram ter ouvido um estrondo.
"Estava sentada no sofá e ouvi estrondos. Fiquei muito stressada", disse ao Expressen uma mulher que mora perto do local.
O motorista entretanto já foi detido, segundo o Aftonbladet. Não terá cadastro e estará em estado de choque com o ocorrido, de acordo com o Expressen. Apesar de ainda serem desconhecidos os motivos do acidente, o caso está a ser investigado como homicídio culposo agravado pelo resultado.
"Está a ser investigado como homicídio culposo. O motorista do autocarro foi detido, mas isso é um procedimento padrão em incidentes desse tipo", disse um porta-voz da polícia citado pela Reuters, ao acrescentar que não há informações que indiquem tratar-se de um ataque.
A polícia acredita que o motorista não terá agido de forma intencional e descarta, por isso, a possibilidade de motivações terroristas. O jornal Expressen aponta, por outro lado, que uma doença poderá estar por detrás desta tragédia.
"Não há nada que indique isso, absolutamente nada. É claro que também investigámos essas possibilidades, mas não temos conhecimento de nada sobre o incidente que aponte nessa direção", afirmou Daniel Wikdahl, da polícia de Estocolmo.
No local encontram-se agora polícias, ambulâncias e unidades de serviços de emergência.
O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, entretanto já lamentou o sucedido. "Recebi a trágica notícia de que várias pessoas morreram e ficaram feridas numa paragem de autocarro no centro de Estocolmo. Pessoas que talvez estivessem a regressar a casa para visitar familiares, amigos ou para [terem] uma noite tranquila em casa", disse num comentário enviado ao Aftonbladet.
Vários mortos em acidente de autocarro em Estocolmo
