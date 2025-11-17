Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 21:02

Passageiros escapam ilesos de acidente com avião angolano que ardeu na aterragem

Aeronave dirigia-se para cidade mineira na República Democrática do Congo e transportava ministro congolês da mineração.

