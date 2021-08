Cinco pessoas mortas no aeroporto de Cabul, Afeganistão

Pelo menos cinco pessoas morreram no aeroporto de Cabul, Afeganistão, depois de centenas terem tentado entrar nos aviões à força com esperança de abandonar a capital, tomada pelos talibã.





Tópicos Cabul Afeganistão talibã aeroporto mortos

Uma testemunha referiu à Reuters ter visto cinco corpos a serem levados para uma viatura. Outra testemunha disse que não era claro se as vítimas tinham sido mortas a tiro ou esmagadas.As tropas norte-americanas, que estão a gerir o aeroporto, já dispararam para o ar para dispersar a multidão. "A multidão estava fora de controlo. Disparar para o ar só ocorreu para acabar com o caos."Um porta-voz dos talibã citado pela Reuters garantiu que todos poderão voltar para casa vindos do aeroporto se decidirem ficar no Afeganistão e os civis não serão maltratados.Centenas de pessoas acorreram ao aeroporto para tentar abandonar o Afeganistão. As equipas das embaixadas e outros civis estão a ser retirados do país pelas tropas norte-americanas.