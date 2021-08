As imagens dos talibã no Palácio Presidencial do Afeganistão

Este domingo, a cadeia televisiva Al Jazeera divulgou imagens dos combatentes talibã dentro do Palácio Presidencial do Afeganistão, horas depois de o presidente Ashraf Ghani ter abandonado o país.



Os militantes declararam que a guerra tinha acabado, enquanto países ocidentais evacuaram as embaixadas e retiraram os seus cidadãos do país. Do aeroporto de Cabul, só saem aviões militares, deixando os afegãos sem conseguir fugir.



"Hoje é um grande dia para o povo afegão e para os mujahideen [combatentes]. Eles testemunharam os frutos dos seus esforços e sacrifícios durante 20 anos", afirmou Mohammad Naeem, porta-voz do gabinete político dos talibã, à Al Jazeera. "Graças a Deus, a guerra acabou no país."