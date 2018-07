Após um conflito comercial entre os EUA e a União Europeia (UE), a tensão parece estar a esbater-se com a decisão de Donald Trump em rever as taxas alfandegárias impostas à UE. O presidente declarou numa conferência de imprensa realizada depois do encontro Juncker-Trump desta tarde que os EUA estão numa "nova fase" da sua relação com a Europa, frisando que os lados irão unir esforços no sentido de eliminar as taxas aplicadas aos bens não-industriais, e que irá trabalhar para resolver o problema do aluumínio e aço.





"Estamos a começar as negociações agora, mas sabemos muito bem a onde é que elas vão parar", garantiu Trump, segundo

The New York Times . Também o presidente da Comissão Europeia mostrou-se satisfeito por sair de de Washington com um acordo, a sua intenção principal.

Os termos do entendimento entre Juncker e Trump incluem o aumento das importações de gás natural liquefeito da União Europeia e de sementes de soja vinda dos EUA. Ficou acordado também a redução de taxas sobre produtos industriais de ambos os lados do Atlântico."Tivemos um grande dia, muito grande", resumiu o presidente dos Estados Unidos sobre o encontro com Juncker.

#UPDATE: European Commission chief Jean-Claude Juncker says the United States and EU are "not enemies" as he begins talks with US President Donald Trump aimed at defusing trade tensions between the two key economies https://t.co/hLQV7BDeOA — AFP news agency (@AFP) 25 de julho de 2018





Jean-Claude Juncker e Donald Trump encontraram-se esta quarta-feira na Casa Branca, em Washington e "guerra" comercial entre os EUA e a UE dominou a conversa.

Em Março, a direcção de Trump começou a aplicar tarifas aduaneiras de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio provenientes da União Europeia. Bruxelas respondeu imediatamente e ameaçou retaliar as medidas com novos impostos no valor de 2,8 mil milhões de euros, em produtos como o sumo de laranja, bourbon e as motos Harley Davidson. "Não nos deixam outra escolha", afirmou na altura a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom.









#BREAKING: Trump says US, EU want to move towards "zero tariffs" on non-auto industrial goods pic.twitter.com/kQhRqMzRJx — AFP news agency (@AFP) 25 de julho de 2018