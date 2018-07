A Heritage preencheu dezenas de posições-chave da administração americana – e já cumpriu 64% da sua agenda.

Pouco depois da eleição de Donald Trump, em 2016, John Yoo, um professor de Direito de Berkeley, interveio numa conferência na sede da Heritage Foundation (HF), em Washington, e fez uma graça para a audiência: "É uma surpresa ver aqui tanta gente, pensei que estavam todos no gabinete de transição" do Presidente eleito. Foi um sucesso, e ainda insistiu: "Pedi ao taxista que me levasse ao gabinete de transição e ele deixou-me aqui." Mais gargalhadas felizes. Porque a graça era verdadeira: o think-tank, ou grupo de reflexão, de Washington, da ala direita dos conservadores, que durante décadas forneceu ideias (e apenas isso) a Presidentes republicanos, conseguiu com Trump algo inédito: pôr dezenas e dezenas de pessoas (há quem sugira centenas) em lugares -chave da administração. São os seus ex -membros, ex-colaboradores, ex -pensadores, ex-próximos, que agora compõem a mais polémica Presidência americana.



E não foi um acaso. A fundação preparou-se para chegar ao poder. No fim de 2016, o seu então presidente, o ex-senador Jim DeMint, não foi sequer modesto sobre a conquista de lugares em curso: "A vitória chega àqueles que se preparam." Nem sobre a influência ideológica que isso poderia proporcionar: "A Heritage não está à procura de atenção ou crédito, o que queremos fazer, em nome dos nossos apoiantes, é revigorar o nosso país com boas ideias políticas. Calhou ser uma boa combinação com o que Donald Trump queria fazer." Calhou os dois defenderem restrições à imigração, o fim do Obamacare e menos impostos para quem tem mais rendimentos. Calhou de tal forma, que, mesmo depois de DeMint, o obreiro da aproximação a Trump, ter saído da fundação, a influência dos Heritage-fellows e das suas ideias é tão evidente que no domingo, dia 24, o New York Times publicou um reportagem de mais de 20 páginas a explicar como uma fundação que costumava operar nos bastidores e no mercado das ideias se tornou afinal uma – ou mesmo "a" – influência maior de uma presidência.



Começou assim: em Novembro de 2016, um dos vice-presidentes da Heritage, Ed Corrigan, com o pelouro da promoção de políticas, foi chamado à Trump Tower. Integrou a liderança da equipa de transição do presidente eleito para a Casa Branca. Daí, Corrigan, que nem foi o único a ser chamado, dirigiu directamente as escolhas para mais de 10 agências governamentais. A partir daí, foi a avalanche. A fundação estava pronta para ela. DeMint assumiu a presidência em 2012. Em 2014, iniciou o Project to Restore America (Projecto para Restaurar a América): basicamente, era uma base de dados com mais de três mil nomes de conservadores activos e de confiança, em várias áreas e de todo o país, e que estivessem disponíveis para servir na administração, num governo pós-Obama. Querem pessoas? Nós temos, para tudo e em todo o lado.



"As pessoas são a política"

A Fundação forneceu 66 dirigentes de topo de entre os seus colaboradores directos – e é impossível contabilizar os números de simpatizantes ou "amigos" que foram parar a lugares mais discretos. Nunca nenhuma organização terá obtido este tipo de influência junto de uma administração. Alguns dos casos mais mediáticos são, por exemplo, Scott Pruitt (dirige a EPA, a agência ambiental americana), Betsy DeVos (secretária para a Educação), Mick Mulvaney (dirige o gabinete de gestão e orçamento da Casa Branca), Rick Perry (secretário para a Energia), ou Jeff Sessions (procurador-geral dos EUA, o equivalente ao ministro da Justiça). Ed Feulner, fundador e 36 anos presidente da Heritage, disse ao The New York Times: "A primeira lei de Feulner é que as pessoas são a política." Foi também Feulner a estabelecer os princípios básicos a defender pela Heritage: economia liberal, governo limitado, liberdade individual, valores tradicionais e defesa nacional forte.



Não é a primeira vez que a organização tem influência sobre um Presidente. Aconteceu com Ronald Reagan, mas aí, mais por via do programa. Ficou famoso o episódio em que Reagan, na primeira reunião do seu gabinete, distribuiu a alguns colaboradores um documento com 3.000 páginas e 2.000 medidas, abrangendo praticamente todas as áreas de governo. Chamava-se Mandate for Leadership (mandato para a liderança). O autor: a Heritage Foundation. E 60% do seu conteúdo foi posto em prática no primeiro ano do mandato de Reagan, que de resto chegou a atribuir à instituição parte do mérito pelo sucesso da sua presidência. Por coincidência, ou não, Ed Meese, procurador-geral de Reagan e membro emérito da Heritage, esteve na equipa de Trump de transição para a Presidência, a escolher nomes. Os meios mudaram, os fins, ou a procura de influência, não.



Jim DeMint teve um papel decisivo no assalto inicial à que seria a futura administração Trump. Percebeu desde o início que poderia ser ele o nomeado pelos republicanos, evitou que a fundação embarcasse nas críticas a Trump que ocorreram em largos sectores republicanos, e fez depois uma aproximação pessoal e política. Em Março de 2016 esteve numa reunião restrita promovida por Donald McGahn, advogado da campanha de Trump. O candidato era considerado particularmente pouco credível na área da justiça. Surgiu a ideia de que pudesse apresentar uma lista de candidatos à nomeação ao Supremo Tribunal de Justiça. DeMint ofereceu-se para arranjar essa lista. E arranjou. Trump mencionou publicamente o esforço, mencionando que estava a trabalhar com a HF. DeMint é amigo pessoal do vice-presidente Mike Pence, o que também ajudou. A aproximação foi em crescendo. Matthew Buckham, do departamento de comunicações da HF, admitiu ao NYT: "Em todas as listas em que tocámos fizemos por ter tantas pessoas da Heritage quanto possível", incluindo assessores e secretárias. A ele, por exemplo, coube-lhe avaliar diplomatas e embaixadores americanos.



Ao contrário de Reagan, será mais difícil de medir a real influência em curso: não há um pacote de medidas para contabilizar; há pessoas com as ideias da fundação, ou uma dívida pela nomeação, em lugares -chave. Talvez seja mais eficiente. No primeiro aniversário da administração Trump, a organização publicou um documento intitulado Blueprint for Impact em que avalia em que medida Trump tem posto em prática a sua agenda: 64%.



Jim DeMint deixou a presidência da HF, segundo algumas versões por se ter tornado demasiado trumpista até para a fundação, que prefere manter alguma imagem de independência académica e de cidadania. Mas a coincidência de ideias parece manter-se: a 22 de Junho, com Trump a braços com críticas por causa da separação de famílias de imigrantes na fronteira, o site da Heritage publicava um longo artigo de um académico, Hans von Spakovsky, a defender que há muitas culpas a distribuir neste caso, incluindo por Bill Clinton, pelos próprios emigrantes e pelas políticas de imigração criadas por Obama. E que embora a separação de pais e crianças seja lamentável, as pessoas "que atravessam a fronteira ilegalmente cometeram um crime, e esta é uma consequência".



De resto, também a contratação continua, dada a alta rotatividade na equipa de Trump, com inúmeras saídas e entradas. Becky Norton Dunlop, ex-vice-directora de pessoal de Reagan e responsável pelo Projecto para Restaurar a América, disse ao NYT: "Falam-me da Casa Branca, ou encontro alguém, e digo ‘tenho um nome para si, vou-lho enviar’." Ed Feulner fez recentemente mais uma viagem com Trump no Air Force One. "São amigos verdadeiros", definiu-os Trump num discurso há um ano.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 739, de 28 de Junho de 2018.