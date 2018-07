Autoridades ordenam evacuação de cidade na Califórnia ameaçada pelas chamas

As autoridades norte-americanas ordenaram na quarta-feira a evacuação de Idyllwid, na Califórnia, na qual vivem 12 mil pessoas, devido a um incêndio que está a ser combatido por 3 mil bombeiros e 16 helicópteros.

Pelo menos cinco casas foram destruídas pelas chamas que já consumiram uma área de cerca de 12 quilómetros quadrados na zona, no sul dos Estados Unidos, afectando também comunidades a leste de Los Angeles.

Um homem de 32 anos foi detido pelas autoridades norte-americanas, suspeito de ter ateado cinco fogos naquela região. Um deles ameaçou cerca de 600 casas, outro acabou mesmo por consumir as cinco habitações.

O vale de Yosemite, no coração do parque nacional, foi fechado na quarta-feira e deve manter-se assim até domingo.

Pelo menos mil acampamentos e reservas de hotéis foram cancelados, além do impacto sobre visitantes diários, funcionários do parque e pequenos negócios ao longo da rodovia, disse à agência de notícias Associated Press o porta-voz do parque norte-americano, que recebe quatro milhões de visitantes por ano.

A última vez que o acesso ao vale foi fechado devido a incêndios foi em 1990, acrescentou Scott Gediman.

Em quase duas semanas, as chamas consumiram 60 quilómetros quadrados de madeira em terreno íngreme da Sierra Nevada, a oeste do parque.