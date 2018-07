Donald Trump queria reunir-se com o homólogo russo em Washington ainda este ano, mas fez saber que preferiu adiar a cimeira até as investigações sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais dos EUA estarem concluídas - o que o presidente já apelidou de "caça às bruxas" em diversas ocasiões.





The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!