Trump e Kim Jong-un vão reunir-se em fevereiro

A segunda cimeira entre os dois líderes ficou acertada numa reunião em Washington. O tema em discussão são as armas nucleares.

O presidente americano Donald Trump e o norte-coreano Kim Jong-un vão encontrar-se no final de fevereiro pela segunda, vez, numa cimeira que tem como tema principal a desnuclearização da península da Coreia.



A Casa Branca anunciou a ciemira, que ainda não tem local nem data marca, depois de o líder americano ter recebeido, esta sexta-feira, Kim Yong Chol, um enviado especial do ditador coreano, em Washington.



A administração americana insiste que a Coreia do Norte deve renunciar a todas as armas nucleares como condição para um acordo duradouro para a região. Os dois líderes encontraram-se em Singapura, em junho de 2018, numa cimeira história que marcou o primeiro encontro de presidentes dos dois países em mais de 60 anos.