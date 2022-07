Chris Pincher: o homem que poderá fazer cair Boris Johnson

Está acusado de vários escândalos sexuais e provavelmente foi a causa da demissão de dois ministros britânicos. Há vários anos que as atitudes de Chris Pincher são criticadas, mas nem isso o afastou dos governos de Theresa May e Boris Johnson.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os casos de assédio sexual que envolvem Chris Pincher não são novos, mas isso parece nunca ter importado a Theresa May e Boris Johnson. Os dois primeiros-ministros ignoraram o histórico pessoal do deputado e atribuíram-lhe dos cargos mais importantes do país. Foi secretário de Estado, o número dois da bancada parlamentar dos conservadores, responsável pela disciplina de voto, mas agora, um "apalpão" poderá ter sido a gota de água.



Redes Sociais / @ChrisPincher

Na semana passada Pincher foi suspenso pelo partido, depois do The Sun ter revelado que o deputado passou uma noite a beber no clube Carlton e que assediou dois convidados. Pincher terá "apalpado" dois homens, naquele que é um dos mais antigos e exclusivos bares de Londres, do qual terá sido convidado a sair. Mais tarde, o deputado acabou mesmo por apresentar a sua demissão enquanto responsável do partido e reconhecido que tinha "bebido demais" e que estava "envergonhado" com toda a situação.

Mas este domingo, a imprensa britânica dava conta que sob Chris Pincher recaem seis novas acusações de "comportamentos impróprios", três das quais se referem a "avanços não desejados" com outros deputados.



Em fevereiro deste ano, um político terá contactado Downing Street e apresentada uma queixa ao gabinete de Boris Johnson, onde detalhava os acontecimentos em causa. Mas os casos não serão todos recentes e há queixas que remontam há mais de uma década e que terão ocorrido no bar do parlamento e no seu próprio gabinete.





O escândalo sexual de Westminster

A carreira política de Pincher começou em 2010, altura em que ganhou um lugar no Partido Trabalhista, depois de ter sido eleito como deputado por Tamworth, no condado de Staffordshire. Entrou assim pela primeira vez na Câmara dos Comuns e bastaram sete anos para ser nomeado assistant whip (assistente do responsável por manter a disciplina partidária na Câmara dos Comuns) e comptroller of the household (responsável pela hospitalidade e protocolo).

Foi nessa altura, em 2017, que os escândalos que envolvem o deputado começaram. A 4 de novembro, Pincher era acusado de agressão sexual por dois homens: Tom Blenkinsop, ex-deputado do Partido Trabalhista e Alex Story, um ex-atleta olímpico.

Na altura, Alex Story teria 26 anos e acusou o deputado de ter feito "avanços sexuais indesejados" e chegou mesmo a compará-lo com Harvey Weinstein – o produtor de cinema americano acusado de ter assediado sexualmente várias mulheres. O jovem atleta de remo acusou o político de ter tentado desabotoar a sua camisa, massajado o seu pescoço e de lhe ter sussurrado ao ouvido "vais longe dentro do partido".

Chirstopher Pincher negou todas as acusações e disse "não reconhecer os eventos ou interpretações" feitas por Alex Story mas veio também afirmar: "o que quer que possa ter acontecido ou sido dito foi obviamente antes de me tornar deputado". Pouco tempo depois renunciou o cargo.

Mas este não foi o fim da sua carreira política. Bastaram dois meses para ser convidado por Theresa May para vice-chefe do governo e TREASURER OF THE HOUSEHOLD . Com o governo britânico nas mãos de Boris Johnson, Pincher ficou com a responsabilidade das pastas da Europa e América, tornou-se vice-presidente da bancada parlamentar conservadora, responsável pela disciplina de voto dos deputados e passou a ser um dos homens próximos do primeiro-ministro.

A saída à noite que foi a gota de água do governo britânico

Depois do escândalo desta semana, Boris Johnson, foi pressionado a pronunciar-se. Perante as críticas de que teria escolhido como braço direito um deputado com um comportamento reprovável, o primeiro-ministro veio dizer que quando nomeou Pincher não tinha conhecimento de alegações específicas que o envolvessem.

E as críticas não tardaram a chegar. Caroline Nokes e Karen Bradley, legisladores conservadores, vieram a público dizer que o partido tinha uma "abordagem inconsciente e pouco clara para casos de má conduta sexual" e apelavam a que adotassem uma "política de tolerancia zero" onde todas estas denúncias fossem investigadas. "Qualquer pessoa que esteja sob investigação não deve ser autorizada a sentar-se na bancada parlamentar dos conservadores", defenderam.

Do lado da oposição as críticas também não tardaram, com Angela Rayner a dizer que os conservadores estavam "a varrer para debaixo do tapete uma possível agressão sexual". Sem grande margem de manobra, Boris Johnson acabou por admitir que "se tinha esquecido" do passado do deputado e emitiu um pedido de suspensão de Pincher.

"Tendo tido conhecimento de que foi elaborada uma queixa formal no ICGS [um órgão independente que regula e investiga comportamentos inadequados como assédio sexual], o primeiro-ministro concordou que o cargo de vice-presidente da bancada parlamentar conservadora, atribuído a Chris Pincher, seria suspenso enquanto a investigação prosseguisse", avançou um porta-voz do partido.

Mas parece que foi tarde demais. Esta terça-feira, o ministro Saúde britânico, Sajid Javid, anunciou que "não poderia continuar mais [no cargo] em boa consciência". Pouco tempo depois Rishi Sunak, ministro das Finanças, também anunciava a sua demissão, dizendo que "o público, com razão, espera que o governo seja conduzido de forma adequada, competente e séria" e que ainda acredita que "vale a pena lutar por esses padrões".

O governo britânico ficou assim em "estado de alerta" uma vez que se tratam de dois homens próximos do líder do governo britânico.