Governo britânico em crise: dois ministros demitem-se

Ministros das Finanças e da Saúde demitiram-se depois de escândalo sexual que envolve Chris Pincher, vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Conservador.

O ministro das Finanças e da Saúde do Reino Unido renunciaram aos cargos. Ao que tudo indica, trata-se de um ato contra o primeiro-ministro, Boris Johnson, que tentou desculpar-se de um recente escândalo sexual que envolve um deputado do Partido Conservador.



"Os conservadores sempre foram vistos como decisores obstinados, guiados por valores fortes. Nós nem sempre fomos populares, mas fomos sempre competentes na luta daquilo que defendemos ser o interesse nacional. Infelizmente, dadas as circunstâncias, o público tem concluído que já não somos nada disso", escreveu Sajid Javid na sua carta de demissão.