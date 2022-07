Boris Johnson deve anunciar a sua demissão ainda hoje

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Boris Johnson deve anunciar a sua demissão do cargo de primeiro-ministro ainda esta quinta-feira, avança a BBC. De acordo com a televisão estatal, o líder conservador deve manter-se no cargo até ser escolhido um substituto.



De acordo com Chris Mason, o editor político da BBC, Johnson quer manter-se no cargo até ao outono, quando se deve realizar a nova conferência do partido conservador para escolher um novo líder (e substituto do chefe de Governo).





Um comunicado emitido por Downing Street refere que o "primeiro-ministro vai fazer uma declaração ao país" esta quinta-feira. Jornais britânicos referem que a conferência deve decorrer a partir da residência oficial do chefe de governo britânico ainda durante a manhã.O anúncio vai dar início a uma corrida à liderança do partido que se irá prolongar durante todo o verão.