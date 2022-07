Boris Johnson anuncia a sua demissão

O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou esta quinta-feira que abandona o cargo na sequência da pressão feita pelos seus pares do Partido Conservador.



"É transparente a vontade dos ministros do Partido Conservador que deve haver um novo líder do partido e, por isso, um novo primeiro-ministro", começou por dizer Johnson. "O processo para escolher um novo líder começa agora", anunciou ainda, acrescentando que concorda com a ideia de que o "partido precisa de uma nova liderança" e prometendo o seu "total apoio" ao novo executivo.



Johnson agradeceu pelo "mandato incrível" que os votantes lhe concederam com aquela que foi a "maior maioria" desde 1987 e explicou o porquê de ter tentado ficar no cargo durante os últimos dois dias. "A razão pela qual lutei tanto por continuar o meu mandato nos últimos dias não foi só por capricho, mas porque senti que era meu trabalho, meu dever, minha obrigação para convosco, continuar a fazer aquilo que prometemos em 2019", leu, dizendo ainda estar "bastante orgulhoso" dos feitos do seu executivo. "Desde conseguirmos completar o Brexit", passando pelo combate à pandemia, conseguir vacinas primeiro do que a Europa e "liderar o Ocidente na sua luta contra Putin e a sua agressão à Ucrânia". Johnson deixou ainda palavras de apoio ao povo ucraniano.



"Em política ninguém é indispensável", assumiu o conservador que lamentou ter de abandonar o que considera ser "o melhor emprego do mundo". "Sei que haverá muitas pessoas aliviadas e talvez outras que fiquem desapontadas. Quero que saibam o quão triste estou por deixar o melhor emprego do mundo. Mas é assim que as coisas são."



"Ser primeiro-ministro é uma educação por si só", disse o aluno da Universidade de Oxford com um curso em literatura clássica.



Durante o discurso, Johnson agradeceu à mulher, Carrie, aos filhos e "a toda a família", bem como aos funcionários de Downing Street e às várias entidades públicas com as quais colaborou, incluindo os serviços de segurança.