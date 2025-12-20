China avisa EUA para deixarem de armar Taiwan e interferir nos assuntos internos

O Congresso norte-americano aprovou um orçamento de Defesa que inclui até mil milhões de dólares para cooperação com Taipé.

O governo da China avisou sexta-feira os EUA para pararem de "armar" Taiwan e "interferir nos assuntos internos" chineses, depois de o Congresso aprovado um orçamento de Defesa que inclui até mil milhões de dólares para cooperação com Taipé.



O porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, Chen Binhua, afirmou hoje, em comunicado, que a denominada Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAAA, na sigla en Inglês) envia "um sinal errado às forças separatistas" de Taiwan.

Em sequência, pediu aos EUA que se abstenham de aplicar as disposições do pacote legislativo, assinado na véspera por Donald Trump, e instou-os a "aderir ao princípio de uma só China".

O orçamento contempla o financiamento da designada Iniciativa de Cooperação em Segurança de Taiwan, que cobre assuntos como equipas médicas e capacidades de abastecimento e de prestação e cuidados a vítimas de combates.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China voltou hoje a avisar que qualquer medida para "armar" Taiwan vai ter "graves consequências", depois de o governo de Trump ter anunciado esta semana uma venda de armas avaliada em 11 mil milhões de dólares.

"Instamos os EUA a respeitarem o princípio de uma só China (...), a pararem a perigosa medida de armar Taiwan, a deixarem de perturbar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e a deixarem de enviar mensagens equivocados às forças separatistas", reiterou, em declarações a jornalistas, o porta-voz do Ministério, Guo Jiakun.

A Agência de Cooperação em Segurança e Defesa dos EUA (DSCA, na sigla em Inglês) detalhou em oito comunicados separados que a venda de armas a Taiwan inclui 60 obuses autopropulsionados e equipamento relacionado, no montante de 4.030 milhões de dólares.

O pacote também contempla 82 sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (M142 HIMARS, na sigla em Inglês) por 4.050 milhões de dólares, e software, equipamento e serviços para redes de missões táticas, no valor de 1.010 mil milhões de dólares.