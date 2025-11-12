Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 17:08

Milhares de pessoas deslocadas em Taiwan antes da chegada da tempestade tropical Fung-wong

As autoridades de Taiwan encerraram escolas e retiraram mais de 8 mil pessoas de zonas costeiras e montanhosas esta quarta-feira, antes da chegada da tempestade tropical Fung-wong, que atingiu as Filipinas durante o fim de semana.

