17 de novembro de 2025 às 19:12

Vulcão de lama entra em erupção em Taiwan 

Um vulcão de lama voltou a entrar em erupção, em Wandan, no sul de Taiwan, expelindo lama, gás e chamas que atingiram até dois metros de altura. Este fenómeno invulgar, que já ocorreu 11 vezes nos últimos três anos, durou cerca de três horas.

