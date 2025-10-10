Cessar-fogo em Gaza começou às 12h00 locais

O cessar-fogo na Faixa de Gaza entrou em vigor às 12h00 locais (10h00 em Lisboa), anunciou o exército israelita, na sequência do acordo alcançado na quarta-feira entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.



Cessar-fogo em Gaza: Exército israelita anuncia acordo com Hamas após ataques no norte do enclave AP Photo/Emilio Morenatti

Numa declaração divulgada no Telegram, as Forças de Defesa israelitas afirmaram que as tropas se “começaram a posicionar ao longo das linhas de implantação atualizadas”, mas garantiram que as “tropas das IDF no Comando Sul estão posicionadas na área e continuarão a remover qualquer ameaça imediata”. Segundo um porta-voz do gabinete de Benjamin Netanyahu, as tropas deverão recuar até um ponto em que Israel mantém controlo de 53% do território da Faixa de Gaza, abandonando a maior parte das zonas urbanas.

Com a entrada em vigor do cessar-fogo, começa a contar o período de 72 horas para a libertação dos 48 reféns, dos quais 20 vivos, que continuam retidos em Gaza desde o ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023. Donald Trump já tinha referido que os reféns devem começar a ser libertados na segunda-feira.

O anúncio foi feito depois dos palestinianos terem relatado ataques ao norte do enclave, já esta sexta-feira de manhã.

Este cessar-fogo surge depois de, no início da semana passada, Trump ter apresentado um plano de vinte pontos para a paz em Gaza, ao lado de Netanyahu, e de já esta semana o Hamas o ter aceitado.

A emissora israelita Canal 12 avançou que Donald Trump deverá chegar a Israel segunda-feira de manhã e será recebido no Aeroporto Ben Gurion com uma cerimónia formal. Trump discursar em Jerusalém antes do início do feriado judaico Simchat Torá, na noite de segunda-feira, e já foi confirmado que não vai visitar Gaza.