María Corina Machado admite estar "em choque" por receber Prémio Nobel da Paz

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado admitiu estar “em choque” por ter recebido o Prémio Nobel da Paz, esta sexta-feira atribuído em Oslo, num vídeo enviado pela sua equipa de imprensa à agência de notícias francesa AFP.



María Corina Machado "em choque" por possível Prémio Nobel da Paz Jeampier Arguinzones/picture-alliance/dpa/AP Images

“Estou em choque!”, ouve-se Maria Machado a dizer a Edmundo González Urrutia, que a substituiu como candidato nas últimas eleições presidenciais devido à sua inelegibilidade política.

“O que é isto? Não acredito”, insiste a líder da oposição, de 58 anos, que vive escondida na Venezuela.

O Comité norueguês do Nobel anunciou hoje que o Prémio Nobel da Paz 2025 foi atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado “pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

“Enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela, María Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos”, sublinhou o Comité.

Nascida em 1967, na Venezuela, Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro, tendo sido candidata favorita à vitória nas eleições presidenciais de julho de 2024.

No entanto, foi impedida de concorrer quando, em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça, alinhado com o Governo de Maduro, a proibiu de ocupar cargos públicos durante 15 anos.