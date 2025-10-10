Sábado – Pense por si

Mundo

María Corina Machado admite estar "em choque" por receber Prémio Nobel da Paz

Lusa 11:50
As mais lidas

Num vídeo enviado pela sua equipa à AFP a galadroada afrima: “O que é isto? Não acredito”.

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado admitiu estar “em choque” por ter recebido o esta sexta-feira atribuído em Oslo, num vídeo enviado pela sua equipa de imprensa à agência de notícias francesa AFP.

María Corina Machado 'em choque' por possível Prémio Nobel da Paz
María Corina Machado "em choque" por possível Prémio Nobel da Paz Jeampier Arguinzones/picture-alliance/dpa/AP Images

“Estou em choque!”, ouve-se Maria Machado a dizer a Edmundo González Urrutia, que a substituiu como candidato nas últimas eleições presidenciais devido à sua inelegibilidade política.

“O que é isto? Não acredito”, insiste a líder da oposição, de 58 anos, que vive escondida na Venezuela.

O Comité norueguês do Nobel anunciou hoje que o Prémio Nobel da Paz 2025 foi atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado “pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

“Enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela, María Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos”, sublinhou o Comité.

Nascida em 1967, na Venezuela, Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro, tendo sido candidata favorita à vitória nas eleições presidenciais de julho de 2024.

No entanto, foi impedida de concorrer quando, em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça, alinhado com o Governo de Maduro, a proibiu de ocupar cargos públicos durante 15 anos.

Artigos Relacionados
Tópicos Democracia Eleições Política María Corina Machado Venezuela Supremo Tribunal de Justiça de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

María Corina Machado admite estar "em choque" por receber Prémio Nobel da Paz