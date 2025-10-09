Sábado – Pense por si

09 de outubro de 2025 às 20:57Associated Press

Trump diz que reféns serão libertados segunda ou terça-feira e revela possível deslocação ao Médio Oriente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a libertação dos reféns em Gaza deverá ocorrer entre segunda e terça-feira. O líder norte-americano adiantou ainda que poderá viajar para o Médio Oriente para participar numa cerimónia de assinatura do acordo, no Egito.

