Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de outubro de 2025 às 17:49

Explosões continuam em Gaza após Israel e Hamas concordarem com parte do plano de paz

Três explosões foram vistas em Wadi Gaza, na quinta-feira, depois de Israel e o Hamas concordaram com a "primeira fase" de um plano proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para interromper os combates e libertar reféns.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30