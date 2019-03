Bombeiros dominam chamas na histórica igreja de St. Sulpice, em Paris

Igreja é a segunda mais alta de Paris. Foi construída no século XVII.

A histórica igreja de St. Sulpice, em Paris, começou a arder este domingo. As chamas acabaram por ser dominadas pelos bombeiros.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO from inside the burning St. Sulpice church in <a href="https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Paris</a> <a href="https://t.co/lWYMkGf3QL">https://t.co/lWYMkGf3QL</a><a href="https://t.co/7ObKKn9J8D">pic.twitter.com/7ObKKn9J8D</a></p>— RT (@RT_com) <a href="https://twitter.com/RT_com/status/1107288728635142145?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de março de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Breaking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Breaking</a>: Just in - The church "Saint-Sulpice" in <a href="https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Paris</a> caught on fire for an unknown reason! <a href="https://t.co/ss98lh8Ofu">pic.twitter.com/ss98lh8Ofu</a></p>— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) <a href="https://twitter.com/sotiridi/status/1107283310441652224?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de março de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



O edifício é a segunda igreja mais alta de Paris. Tem 34 metros de altura e é um pouco mais pequena que a Notre-Dame.



Foi construída no século XVII.