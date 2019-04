As crianças estão entre as principais vítimas.

Os casos de violência sexual em Moçambique aumentaram em 4,8% em 2018, com as crianças entre as principais vítimas, segundo um documento da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira.



No total, no ano de 2018, foram instaurados 1.843 processos por casos de violência sexual, contra os 1.756 do ano anterior, correspondente a um aumento de 4,8%, refere um relatório oficial da PGR.



Apesar de uma redução de 31 casos comparado com o ano de 2017, as crianças continuam entre as principais vítimas, sendo que do total de processos instaurados, 673 são referentes à violação de menores de 12 anos.



"Apontam-se como os principais fatores as crenças culturais, obscurantismo, o consumo de álcool e drogas por parte dos agressores", lê-se no documento.



As províncias da Zambézia e de Maputo apresentam a maior incidência destes crimes, com 263 e 240 casos, respetivamente.



"O autor tem, normalmente, uma relação familiar ou de proximidade com a vítima, o que pode inibir a denúncia dos atos", acrescenta.



Além deste tipo de crime, os casos de violência doméstica também aumentaram em 2018 em Moçambique, tendo o país registado 13.950 casos, contra 12.563 do ano anterior, um amento correspondente a 11%.



A cidade de Maputo voltou a que mais registou este tipo de crime, tendo contabilizado um total de 1.405 casos, seguida pela província de Inhambane, com 1.016 casos.



"Face a tendência crescente deste tipo de crime, urge dotar o Ministério Público, os tribunais e polícia de competências técnicas para o cumprimento integral da lei da violência doméstica", concluiu o documento.