Galo do topo da Catedral de Notre-Dame foi encontrado

No seu interior estão três relíquias, incluindo parte da coroa de espinhos que foi utilizada por Jesus Cristo na sua crucificação.

No topo do pináculo da catedral de Notre-Dame, destruído pelo fogo desta segunda-feira, estava a figura de chumbo de um galo que ficou perdido durante o incêndio. No seu interior, estavam três relíquias incalculáveis do monumento: parte da coroa de espinhos que terá sido utilizada por Jesus Cristo quando foi crucificado, e dois artefactos de Santa Genoveva e de São Dionísio.

Esta terça-feira, a figura foi milagrosamente recuperada. O momento foi anunciado pelo presidente da Federação Francesa de Imóveis, Jacques Chanut, no Twitter: "Obrigado aos nossos apaixonados construtores de património pelo seu compromisso", escreveu.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm — Jacques CHANUT (@chanutj) 16 de abril de 2019

De acordo com o jornal local Le Parisien, o galo ficou "danificado, mas visivelmente recuperável". "Como está amassado, não conseguimos verificar se as relíquias ainda estão lá dentro", afirmou fonte do Ministério da Cultura.

A estátua de chumbo foi uma das obras que tiveram de ser restruturadas nas obras de renovação das quais as autoridades suspeitam que sejam onde o incêndio começou.

Ao redor do pináculo, as doses esculturas principais também não foram afetadas. As representações dos apóstolos de Jesus Cristo e dos quatro evangelistas foram removidas na passada semana para trabalhos de restauração e conseguiram também sobreviver às chamas.