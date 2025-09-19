Casal Macron vai apresentar provas científicas de que primeira-dama é mulher

Chefe de Estado francês e Brigitte vão apresentar a documentação num processo por difamação que moveram contra a influencer digital Candace Owens, depois de esta ter promovido a ideia de que a mulher de Macron nasceu homem.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a sua mulher, Brigitte, planeiam apresentar provas fotográficas e científicas num tribunal norte-americano para provar que a primeira-dama é mulher, adiantou o advogado do casal, Tom Clare, à estação BBC.



Macron e a esposa preparam-se para apresentar provas num caso de difamação Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

De acordo com o advogado, o chefe de Estado francês e Brigitte vão apresentar a documentação num processo por difamação que moveram contra a influencer digital Candace Owens, depois de esta ter promovido a ideia de que a mulher de Macron nasceu homem.

Os advogados de Owens, segundo a estação, responderam com uma moção para rejeitar o processo.

Em declarações ao podcast da BBC Fame Under Fire, citadas na quinta-feira pela agência Efe, o advogado do caso afirmou que Brigitte considerou as acusações de Owens "incrivelmente perturbadoras" e que foram uma distração para o presidente francês.

"Não quero sugerir que isso o tenha desorientado de alguma forma. Mas, como qualquer pessoa que equilibra a carreira com a vida familiar, quando a sua família é atacada, isso desgasta-a. E ele não está imune a isso, porque é o presidente de um país", defendeu.

Tom Clare especificou que seria emitido um relatório científico especializado e, embora não tenha revelado imediatamente a sua natureza exata, afirmou que o casal estava disposto a demonstrar cabalmente, tanto de forma genérica como específica, a falsidade das alegações.

"É incrivelmente perturbador pensar que alguém tem de se submeter a este tipo de teste. É um processo pelo qual ela terá de passar publicamente. Mas ela está disposta a fazê-lo. Está firmemente empenhada em fazer o que for necessário para esclarecer as coisas", garantiu.

Se tal for necessário para esclarecer as coisas, "ela está totalmente preparada para assumir essa responsabilidade", insistiu o advogado.

Questionada sobre se os Macron forneceriam fotografias de Brigitte grávida e a criar os filhos, Clare garantiu que estas existem e que serão apresentadas na justiça.

Owens, antiga comentadora do jornal conservador norte-americano Daily Wire, com milhões de seguidores nas redes sociais, defendeu repetidamente a sua opinião de que Brigitte Macron é um homem.