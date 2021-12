Brigitte Macron vai processar quem criou boato de que nasceu homem

A mulher do presidente francês, vai mover uma acção judicial contra informações que correm na Internet e que garantem que ela é uma transexual e que nasceu homem.

Nos últimos dias, uma teoria da conspiração espalhou-se pelas redes sociais, afirmando que a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, teria nascido homem e se chamava Jean-Michel Trogneux. Agora a mulher do presidente francês diz que vai avançar para a justiça, contra os autores do boato. A primeira-dama francesa quer defender-se do que considera ser um ataque de notícias falsas de extrema-direita.