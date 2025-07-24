Macron processa influencer norte-americana que defende que Brigitte é um homem 

O presidente francês e a sua esposa processaram Candace Ownes depois de a influencer de conservadora defender que a primeira-dama francesa é, na realidade, um homem.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a sua esposa, Brigitte Macron, processaram a influencer norte-americana Candace Owens, ligada à ala mais conservadora da política norte-americana, por difamação.



ASSOCIATED PRESS

No processo que deu entrada na quarta-feira em Delaware, Candace Owens é acusada de estar envolvida em ataques difamatórios contra a primeira-dama francesa para conseguir crescer a sua plataforma online, ganhando mais dinheiro e mais público.

O caso começou no início de 2024 quando a influencer afirmou: "Aposto toda a minha reputação profissional no facto de que Brigitte Macron é um homem". Desde então estas acusações foram sendo reforçadas e lançou até uma série em podcast, com oito episódios chamada "Becoming Brigitte" (Tornando-se Brigitte, em português).

Os ataques à aparência de Brigitte já circulavam há anos, no entanto depois dos comentários de Owens foram consideravelmente amplificados, com muitos norte-americanos e oponentes das políticas de Macron a afirmarem que está casado com um homem. Outras mulheres que assumiram um papel proeminente na política internacional, como Michelle Obama ou Kamala Harris, também enfrentaram comentários onde são acusadas de serem "secretamente transgénero" nas redes sociais. Em 2021 um relatório do Wilson Center alertou para a tendência "profundamente misógina": "Essas narrativas exploram o clichê da mulher falsa, sugerindo que indivíduos transgénero não são apenas inerentemente enganosos, mas que esse engano é responsável pelo poder e pela influência que essas mulheres detêm".

Agora o casal quer que Candace Owens se retrate das alegações "comprovadamente falsas" que fez. Especialmente porque o processo considera que a podcaster "gozou com eles e utilizou utilizou-os como alimento para a sua frenética base de fãs".

"As ficções absurdas e difamatórias incluíam que a senhora Macron nasceu homem, roubou a identidade de outra pessoa e fez a transição para se tornar Brigitte; que Brigitte e o presidente Macron são parentes consanguíneos que cometem incesto; que o presidente Macron foi escolhido para ser o presidente de França como parte do programa MKUltra operado pela CIA; e que o casal está a cometer falsificação, fraude e abusos de poder para esconder esses segredos", refere o processo.

Todas estas acusações deixaram Emmanuel e Brigitte Macron sob "uma campanha de humilhação global, transformando as suas vidas em alimento de mentiras com fins lucrativos" e "bullying implacável a uma escala mundial". Além disso o casal refere que os danos causados à sua reputação levaram a que tivessem de gastar "quantidades consideráveis de dinheiro para corrigir a situação pública", recorrendo a assessoria jurídica. O processo afirma que "sempre que o casal sai de casa fazem-no sabendo que inúmeras pessoas ouviram, e muitas acreditam, nessas invenções vis": "É invasivo, desumano e profundamente injusto".

Em comunicado o presidente francês refere: "Como Ownes reafirmou sistematicamente essas falsidades em resposta aos repetidos pedidos de retratação feitos por cada um dos nossos advogados, concluímos que levar o caso a tribunal é a única via restante. A campanha de difamação foi claramente planeada para assediar e causar dor a nós e às nossas famílias, e para atrair atenção e notoriedade. Demos-lhe todas as oportunidades para recuar nessas alegações, mas ela se recusou. Esperamos sinceramente que esta ação judicial esclareça os factos e ponha fim a esta campanha de difamação de uma vez por todas".

O Financial Times avançou que o casal está disposto a comparecer em tribunal para o julgamento e que vão ser representados pelos advogados do Clare Locke, um importante escritório com experiência em vencer casos mediáticos de difamação.

Na quarta-feira o advogado Tom Clare disse à CNN que o casal iria pedir uma indemnização "substancial" à influencer conservadora: "Apresentaremos a nossa reivindicação de indemnização no julgamento, mas se ela continuar a insistir até ao julgamento, a indemnização será substancial".

Brigitte e Emmanuel Macron estão casados desde 2007 depois se terem conhecido no colégio onde o atual presidente francês era aluno e a esposa professora. Na altura, Brigitte era casada e já tinha três filhos, a sua primeira filha nasceu no mesmo ano que Macron.