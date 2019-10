Uma baleia-jubarte com pelo menos cinco metros de comprimento foi vista no rio Tamisa, a este de Londres, quase um ano depois de uma baleia-branca ter sido vista pela primeira vez na cidade."Temos 99,999% de certezas que se trata de uma baleia-jubarte, registaram-se vários avistamentos", afirmou um porta-voz do Porto de Londres.Em 2018, uma baleia-branca a que se deu o nome de Benny viveu durante três meses no rio Tamisa. "Não é o Benny, não é uma beluga", garante o porta-voz.As baleias-jubarte podem pesar até 40 toneladas e chegar aos 18 metros de comprimento. Estes animais migram dezenas de centenas de quilómetros por ano entre o Ártico e as águas tropicais.