Divulgado vídeo inédito da colisão de jato russo com drone norte-americano

O Pentágono divulgou, esta quinta-feira, um vídeo onde é possível ver o momento em que o jato russo SU-27 colidiu com o drone norte-americano MQ-9 Reaper em espaço aéreo internacional.







As imagens, de apenas 40 segundos, foram consideradas "desclassificadas" e editadas por militares americanos, mas o Pentágono garante que o vídeo se encontra "em ordem sequencial".No vídeo, captado sob o Mar Negro, é possível perceber que existiram pelo menos duas aproximações entre aeronaves. Numa primeira fase vê-se o SU-27 a acercar-se do MQ-9 Reaper e a libertar grandes quantidades de combustível, mas apenas na segunda os aparelhos acabam por colidir, fazendo com as câmaras de vídeo percam temporariamente o sinal.A última imagem partilhada pelo exército norte-americano mostra já uma hélice do drone não tripulado claramente danificada, que acabou por deixar o mesmo inoperável.Na quarta-feira, o exército americano esclareceu que seria "provavelmente impossível" recuperar o aparelho uma vez que este tinha caído numa zona de bastante profundidade. Ainda assim, Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, chegou a assumir que o incidente poderia não ter sido intencional.Já o Ministério da Defesa russo garantiu que o SU-27 "não fez contactos" e que a culpa era das "manobras" do MQ-9 Reaper, ainda assim, comprometeu-se a tentar recuperar o aparelho.Este foi o primeiro incidente entre Rússia e os Estados Unidos, desde o começo da guerra da Ucrânia, mas serviu para aumentar ainda mais as tensões entre os dois países.