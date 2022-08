Bruxelas ou Estrasburgo: onde preferem estar os eurodeputados portugueses?

Depois de notícias que davam conta que o Parlamento Europeu poderia avançar para a comprar um novo edifício em Estrasburgo, a SÁBADO falou com alguns deputados na Europa para saber afinal se existe ou não a possibilidade de mudanças futuras.

No início do mês, era noticiado no Politico que o ministro francês Clément Beaune tinha afirmado que o Parlamento Europeu se preparava para comprar um enorme edifício em Estrasburgo que pertencia ao governo francês.