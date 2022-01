Nova presidente do Parlamento Europeu é natural de Matal e é a terceira mulher a ocupar o cargo. Metsola ficou conhecida pelo apoio aos migrantes quando pediu à Europa que tomasse uma "abordagem holística".

Roberta Metsola, a mulher anti-aborto que promete defender as posições dos eurodeputados

Roberta Metsola foi eleita presidente do Parlamento Europeu para a segunda metade da legislatura, até 2024, sucedendo no cargo ao italiano David Sassoli, que morreu na semana passada. Pertencente ao Partido Popular Europeu (PPE), a advogada de 43 anos é a terceira mulher a presidir ao Parlamento Europeu, e a primeira maltesa a dirigir uma instituição europeia.

A vitória da até agora primeira vice-presidente do Parlamento Europeu era já esperada, apesar de estar a competir pelo lugar com a sueca Alice Bah Kuhnke (Verdes/Aliança Livre Europeia), o polaco Kosma Zlotowski (Conservadores e Reformistas Europeus) e a espanhola Sira Rego (Grupo da Esquerda). Na votação realizada esta terça-feira de manhã, Metsola obteve 458 votos entre 616 votos expressos, superando por larga margem a maioria absoluta de que necessitava (309), anunciou o eurodeputado português Pedro Silva Pereira (PS), que dirigiu o ato eleitoral enquanto segundo vice-presidente da assembleia.

Metsola fez um trabalho bastante elogiado no tema das migrações no âmbito da crise migratória da União Europeia. Em 2016, a advogada foi autora de um relatório em que apelava à União Europeia para que adotasse uma "abordagem holística" para lidar com o problema da migração vindo daquele país. Não reuniu consenso em torno desse documento, mas a sua luta impressionou vários eurodeputados.