Um ano depois da saída dos EUA, a situação do Afeganistão continua a deteriorar-se

Execuções sumárias, retrocessos nos direitos das mulheres e uma grave crise económica. O cenário do Afeganistão, um país a braços com uma crise humanitária.

Assinala-se este mês um ano desde que os Estados Unidos da América abandonaram o Afeganistão, uma retirada bastante criticada pela forma como foi feita, sendo uma das nódoas da administração de Joe Biden. Os talibã apropriaram-se do poder e assim tem sido no último ano, doze meses com muitos retrocessos sociais, principalmente para as mulheres afegãs.