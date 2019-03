Na imagem, é possível ver uma face oval sem olhos, nariz ou boca. O desenho chegou a ser mostrado a vários moradores ou turistas que se encontravam em Lagos naquela altura.



O documentário, que parte de entrevistas e testemunhos de dezenas de pessoas, apresenta uma nova teoria sobre sobre o que terá acontecido a Madeleine McCann, defendendo que esta ainda poderá estar viva.



Gonçalo Amaral é um dos 30 convidados a dar o seu depoimento sobre o misterioso desaparecimento de Maddie.

"O Desaparecimento de Madeleine McCann" é o novo documentário da Netflix sobre o caso da menina inglesa que desapareceu sem deixar rasto em maio de 2007, quando estava de férias com os pais e os irmãos na praia da Luz, em Lagos, no Algarve.A série documental, que conta com um total de oito episódios, tem feito várias revelações surpreendentes sobre o caso. Esta sexta-feira foi lançado o segundo episódio onde foi revelado o esboço do aspeto daquele que seria o principal suspeito do sequestro da menina, desenhado à época pela polícia portuguesa.