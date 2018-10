Levados a escolher entre Bolsonaro e Haddad na segunda volta, alguns brasileiros pedem que Michel Temer volte ao cargo.

O resultado da primeira volta das eleições brasileiras levará a que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputem a presidência na segunda volta, a 28 de Outubro. Contudo, Bolsonaro tem vantagem: conseguiu 46% dos votos na primeira volta, contra 26% de Haddad.



No Brasil, há quem não goste nem de Bolsonaro nem de Haddad. Tal levou a que, nas redes sociais, surgisse a hashtag Fica Temer, que contrasta com a Fora Temer usada contra o ex-presidente do Brasil, que subiu ao cargo na sequência do impeachment de Dilma Rousseff.



Entre gifs e imagens, não faltam pedidos para o retorno de Temer - por pura brincadeira. Veja o que anda a ser partilhado na fotogaleria acima e abaixo:



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FicaTemer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FicaTemer</a>, nunca critiquei nosso presidente legítimo e democrático <a href="https://t.co/jaLnO72oew">pic.twitter.com/jaLnO72oew</a></p>— BCharts (@bchartsnet) <a href="https://twitter.com/bchartsnet/status/1049070147380686848?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de outubro de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Michel Temer se um dia eu te critiquei, nem lembro mais<a href="https://twitter.com/hashtag/FicaTemer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FicaTemer</a> O Brasil te ama <a href="https://t.co/ONILeU914S">pic.twitter.com/ONILeU914S</a></p>— Meme é Vida (@MemeeVida) <a href="https://twitter.com/MemeeVida/status/1049072234336342016?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de outubro de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Eu vivi pra ver a situação ficar tão desesperadora que a galera subiu a tag <a href="https://twitter.com/hashtag/FicaTemer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FicaTemer</a> <a href="https://t.co/CWq351LjYq">pic.twitter.com/CWq351LjYq</a></p>— Carol Bonaldo (@carol_bonaldo) <a href="https://twitter.com/carol_bonaldo/status/1049068527133577216?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de outubro de 2018</a></blockquote>

