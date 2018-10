Nick Cave afirmou, durante o seu concerto em São Paulo, no Brasil, "Ele não", as palavras de ordem adoptadas pelos opositores a Jair Bolsonaro.

Nick Cave é considerado um dos artistas musicais com os melhores concertos ao vivo, mas por norma mantém-se fora de comentários políticos. Não foi o que aconteceu no concerto que deu em São Paulo, Brasil.



Durante a introdução ao tema The Weeping Song, do disco The Good Son, o público começou a entoar as palavras de ordem "ele não", utilizadas como forma de resistência ao candidato presidencial de extrema-direita Jair Bolsonaro. As canções do álbum foram escritas quando o músico vivia no Brasil, com a sua mulher de então, a jornalista brasileira Viviane Carneiro.



Antes de iniciar a cantar as letras de The Weeping Song, Cave afirmou que o Brasil era "um país lindo" e que era necessário rezar por ele, começando a ser entoados os gritos de "ele não". O músico acabou por dar o microfone a um membro da assistência que disse essas mesmas palavras. E o músico respondeu: "De facto, de facto", repetindo depois "Ele não", recebendo vários aplausos vindos da plateia.



Alguns jornais brasileiros referem que houve também gritos de "Ele sim", mas nos vídeos encontrados pela SÁBADO não foi possível ouvir essas mesmas exclamações.



Recentemente, Roger Waters, um músico que desde os tempos dos Pink Floyd se mostrou contra governos autoritários, foi criticado por ter chamado "neo-fascista" a Bolsonaro. Numa conferência antes do concerto de São Paulo, Nick Cave, afirmou: "Não faço música para mudar o mundo. Deixo isso para o Roger Waters".



Os dois músicos tiveram desavenças recentemente, depois de Waters criticar Cave por tocar em Israel. Waters afirmou que a decisão de tocar em Israel "não tem nada a ver com música", e sim com "direitos humanos". "Nick, com o devido respeito, a tua música é irrelevante neste caso, tal como a minha", escreveu o ex-músico dos Pink Floyd.