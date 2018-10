A menos de duas semanas para a segunda volta das eleições brasileiras, Bolsonaro coleccionou 59% das intenções de voto, contra 41% do candidato do PT.

Faltam já menos de duas semanas para a segunda volta das eleições brasileiras e, na sondagem realizada pela Ibope, Jair Bolsonaro continua na frente, com 59% das intenções de voto, contra apenas 41% de Fernando Haddad.

Naquela que é a primeira sondagem realizada pelo instituto depois da primeira volta das eleições presidenciais brasileiras, disputada a 7 de Outubro, o candidato pelo Partido Social Liberal (PSL) volta a levar a melhor ao candidato do Partido dos Trabalhadores (PT). A pesquisa utiliza o critério de votos válidos, excluindo votos brancos, nulos e as intenções de pessoas indecisas. Tendo em conta estas condicionantes, a percentagem de Bolsonaro ronda os 52% de intenções de voto, enquanto Haddad colecciona 37%.

As diferenças entre os dois candidatos são bem visíveis e Bolsonaro é também o mais consolidado dos dois, com 41% dos inquiridos a afirmarem que votariam nele sem sombra de dúvidas. No mesmo campo, Haddad reúne apenas 28% dos votos. Ao todo foram mais de 2500 as pessoas utilizadas para a sondagem, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo.

E a maioria absoluta de Jair Bolsonaro transmite-se em todas as faixas etárias, seja homem ou mulher. Aliás, o candidato do PSL só não ganha a Haddad entre os mais pobres e entre os eleitores menos escolarizados. E mesmo nessas especificidades, o candidato reúne, respectivamente, 42% e 44%.

A decisão final, essa, será no dia 28 de Outubro. Na primeira volta, Bolsonaro obteve 46% dos votos contra 29% do candidato do PT. Numa entrevista recente, Haddad referiu dificuldades na angariação de votos devido ao "medo da violência" política que os brasileiros sentem.

Noutras duas sondagens, realizadas pelo Datafolha e pela empresa Idea Big Data, Bolsonaro também venceu, com 58% e 54% das intenções de voto.