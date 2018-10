Pelo menos 17 pessoas foram mortas esta terça-feira num ataque ao Politécnico de Kerch, na região da Crimeia. O suspeito apontado pelas autoridades russas como o responsável pelos ataques é estudante da universidade. O jovem de 18 anos, Vladislav Roslyakov, terá entrado na universidade, criado uma explosão e depois disparado tiros sobre quem avistava.

De acordo com o Comité Anti-terrorismo da Rússia, a explosão terá sido causada por um "engenho explosivo não identificado". O incidente já foi descartado como um atentado terrorista e está a ser tratado como um assassinato em massa.

Na última revisão, o primeiro-ministro da Crimeia, Sergei Aksyonov, informou que existiriam 17 mortes e dezenas de feridos, muitos deles adolescentes. A equipa responsável pela investigação adiantou que o "engenho explosivo não identificado" estava revestido por balas de metralhadora e o corpo do jovem suspeito pelo ataque foi encontrado dentro da universidade entre os corpos das suas vítimas.

Segundo relatos de testemunhas à comunicação social russa, terá sido primeiro ouvida a explosão no refeitório da universidade e pensou-se que tinha sido provocada por gás. De seguida, foram ouvidos vários estrondos e uma sequência de tiros. As autoridades russas responsáveis pela investigação indicaram também que o jovem poderá não ter agido sozinho.

De acordo com entrevistas a meios de comunicação locais de funcionários do politécnico, o estudante terá colocado uma bomba no refeitório e começado a disparar sobre quem estivesse na sua vista.

"Estão corpos por todo o lado, corpos de crianças por todos os lados. Foi um acto de terrorismo. Eles entraram cinco ou 10 minutos depois de ter saído, explodiram tudo, havia vidro a voar", descreveu Olga Grebennikova, a directora do politécnico, apontando para a possibilidade do ataque ter sido concebido por mais do que uma pessoa.

As autoridades ainda não descobriram qual o motivo por detrás do ataque. Foram descritas cenas caóticas com alunos a tentar fugirem a todo custo do politécnico onde, mais tarde, o suspeito pelo ataque se terá suicidado.

Em reacção, o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, referiu o ataque como "claramente um crime", adiantando que "os motivos serão cuidadosamente investigados".