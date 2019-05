O Governo de Botsuana voltou a permitir a caça de elefantes no país, levantando a suspensão anteriormente imposta, anunciou esta quinta-feira o Ministério do Meio Ambiente.

A proibição de caça que vigorava até agora foi introduzida no país em 2014, pelo anterior presidente, Ian Khama, um grande defensor da conservação dos elefantes.



O atual presidente, Mokgweetsi Masisi, foi eleito em abril do ano passado e começou a rever a lei que proibia a caça de elefantes cinco meses depois, o que causou atritos com o seu antecessor Khama.