O novo líder do partido Conservador e próximo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou hoje a promessa de "concretizar o 'Brexit', unir o país e derrotar Jeremy Corbyn".

Desvalorizando as perspetivas de que vai ter um trabalho difícil pela frente para desbloquear o impasse em que se encontra o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), Johnson mostrou-se confiante.

"Podemos fazê-lo e as pessoas deste país confiam em nós para fazê-lo. E nós sabemos que vamos conseguir", garantiu.

Num curto discurso após o anúncio do resultado da eleição, que venceu com mais do dobro dos votos de Jeremy Hunt, Johnson agradeceu ao adversário pela simpatia e gracejou: "Tens sido uma fonte de excelentes ideias, as quais eu proponho roubar".

Boris Johnson declarou também ter sido "um privilégio" servir no governo de Theresa May, omitindo as divergências que levaram à sua demissão em 2018 de ministro dos Negócios Estrangeiros e as críticas que fez à estratégia para o 'Brexit'.

"Foi um privilégio servir no seu governo e ver a paixão e determinação que ela trouxe para as muitas causas que são o seu legado, como o pagamento igual para homens e mulheres, o combate aos problemas de saúde mental e a discriminação racial no sistema de justiça criminal", enumerou.

Quanto aos seus críticos, admitiu que muitas pessoas fora e até algumas dentro da sala devem questionar-se sobre a "sensatez da decisão" dos militantes conservadores que elegeram Boris Johnson.

Porém, replicou num tom jocoso: "Meu, vamos energizar o país, vamos concretizar o 'Brexit' em 31 de outubro e vamos aproveitar todas as oportunidades que ele vai trazer com um novo espírito de poder é querer".

Agradecendo a "incrível honra" de ser eleito, Boris Johnson prometeu "trabalhar incansavelmente" com uma equipa que vai formar nos próximos dias "para retribuir" a confiança dos eleitores, concluindo: "Acabou a campanha e começa o trabalho".

Boris Johnson ganhou a eleição interna no partido Conservador com 92.153 votos, enquanto o outro candidato finalista, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, reuniu apenas 46.656 votos.

Boris Johnson só será nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II após a demissão de Theresa May na tarde de quarta-feira, após o debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.