Saya sedang menulis dan saya tidak dapat menahan air mata dari mengalir...dan saya rasa tidak perlu untuk menahannya, kerana ia adalah tangisan kegembiraan dan kesyukuran! Saya masih tidak percaya yang saya menerima bergitu banyak mesej yang baik daripada anda semua. Daripada seluruh pelusuk dunia! Dan sudah tentu saya mahu beritahu kepada semua rakyat Malaysia: anda semua berjiwa besar, kerana menerima dan menyokong saya - seorang wanita dari negara asing dan membesar dengan budaya berbeza. Saya sangat bangga darah Malaysia mengalir dalam anak saya dan saya akan lakukan apa sahaja untuk dia membesar selayaknya dengan kasih anda semua. Dalam hidup saya, saya terpaksa menghadapi pelbagai jenis kejahatan, tipu daya dan hasad dengki. Tetapi anda meyakinkan saya bahawa masih ada kebaikan di dunia ini. Kalaulah saya berpeluang, saya mahu memeluk anda semua dengan kegembiraan . Sokongan dan dorongan anda semua amat berharga bagi saya. Mesej masuk tidak henti-henti, saya akan terus berkongsi kisah hidup saya dengan ikhlas dan jujur. Semoga Allah memberkati anda semua, kawan-kawanku! P.S. Hari ini genap 2 bulan umur Leon. Terus membesar dan bahagia si cilik duniaku.??

Segundo o El País, Koh Tien Hua, advogado de Mohamed V, afirmou que o divórcio se realizou mediante as normas da Sharia – nome dado ao direito islâmico. O procedimento escolhido foi o triplo talaq no qual o ex-rei repetiu três vezes a palavra talaq na presença de duas testemunhas muçulmanas. Este costume torna o divórcio irrevogável. A mulher do monarca não esteve presente.

Quando surgiu a noticia, na semana passada, Voevodina assegurou à imprensa malaia que continuava casada com o ex-rei e que ao contrário daquilo que foi dito, não esteve em Singapura a tratar do processo de divórcio, mas sim na Rússia com o filho.

O advogado de Kelantan desmentiu a ex-modelo russa assegurando que esta já teria sido informada do divórcio no dia 22 de Junho através dos seus advogados e foi-lhe inclusive entregue uma cópia do certificado. Esta réplica acabou por ser facultada aos meios de comunicação e partilhada nas redes sociais.