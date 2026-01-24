Sábado – Pense por si

Mundo

Bombardeamentos russos sobre Kiev e Kharkiv fazem um morto e 15 feridos na Ucrânia

Lusa 08:52
As mais lidas

Todo o território está em estado de alerta devido a ataques aéreos, com as autoridades militares da capital a alertar para a ameaça de drones e mísseis balísticos.

Importantes bombardeamentos russos sobre a Ucrânia na noite de sexta-feira para sábado causaram, pelo menos, um morto e 15 feridos em Kiev e Kharkiv, no nordeste, informaram as autoridades locais.

Kharkiv foi alvo de um novo ataque russo ontem à noite
Kharkiv foi alvo de um novo ataque russo ontem à noite AP

Todo o território ucraniano se encontra em estado de alerta devido a ataques aéreos, com as autoridades militares da capital a alertar para a ameaça de drones e mísseis balísticos.

Em Kiev, foram registados danos em cinco bairros, provocando incêndios e quebrando as janelas de uma clínica privada e de uma casa residencial, segundo o presidente da câmara Vitali Klitschko.

"Um morto e quatro feridos foram registados. Três feridos foram hospitalizados", precisou Klitschko na rede de mensagens Telegram, referindo-se a perturbações no abastecimento de aquecimento e água em alguns bairros periféricos, apesar das temperaturas abaixo de -10 °C.

Em Kharkiv, o presidente da câmara Igor Terekhov relatou um ataque com drones Shahed de fabrico iraniano, que danificou vários edifícios residenciais, bem como um alojamento para deslocados, um hospital e uma maternidade desta grande cidade perto da fronteira russa.

"Há agora 11 feridos registados", afirmou, também através do Telegram.

Estes bombardeamentos estão a ocorrer quanto negociadores russos, ucranianos e americanos discutem em Abu Dhabi, pela primeira vez neste formato, as condições para pôr fim a quatro anos de guerra. A reunião teve início esta sexta-feira e prossegue hoje.

Segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a questão dos territórios continua a ser o principal ponto de bloqueio nestas negociações, que decorrem num contexto difícil para a Ucrânia, em cuja frente de batalha as suas tropas estão em recuo há quase dois anos diante de um adversário mais numeroso e melhor armado, com Kiev a depender em grande parte do apoio financeiro e militar ocidental.

No terreno, a rede energética do país foi severamente danificada por uma série de ataques russos, provocando cortes de eletricidade e aquecimento em grande escala devido às temperaturas gélidas, especialmente em Kiev.

Artigos Relacionados
Tópicos Ataques Ataque Caso Morte Kiev Ucrânia Carcóvia Vitali Klitschko Igor Terekhov
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Bombardeamentos russos sobre Kiev e Kharkiv fazem um morto e 15 feridos na Ucrânia