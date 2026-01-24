Bombardeamentos russos sobre Kiev e Kharkiv fazem um morto e 15 feridos na Ucrânia

Todo o território está em estado de alerta devido a ataques aéreos, com as autoridades militares da capital a alertar para a ameaça de drones e mísseis balísticos.

Importantes bombardeamentos russos sobre a Ucrânia na noite de sexta-feira para sábado causaram, pelo menos, um morto e 15 feridos em Kiev e Kharkiv, no nordeste, informaram as autoridades locais.



Kharkiv foi alvo de um novo ataque russo ontem à noite AP

Todo o território ucraniano se encontra em estado de alerta devido a ataques aéreos, com as autoridades militares da capital a alertar para a ameaça de drones e mísseis balísticos.

Em Kiev, foram registados danos em cinco bairros, provocando incêndios e quebrando as janelas de uma clínica privada e de uma casa residencial, segundo o presidente da câmara Vitali Klitschko.

"Um morto e quatro feridos foram registados. Três feridos foram hospitalizados", precisou Klitschko na rede de mensagens Telegram, referindo-se a perturbações no abastecimento de aquecimento e água em alguns bairros periféricos, apesar das temperaturas abaixo de -10 °C.

Em Kharkiv, o presidente da câmara Igor Terekhov relatou um ataque com drones Shahed de fabrico iraniano, que danificou vários edifícios residenciais, bem como um alojamento para deslocados, um hospital e uma maternidade desta grande cidade perto da fronteira russa.

"Há agora 11 feridos registados", afirmou, também através do Telegram.

Estes bombardeamentos estão a ocorrer quanto negociadores russos, ucranianos e americanos discutem em Abu Dhabi, pela primeira vez neste formato, as condições para pôr fim a quatro anos de guerra. A reunião teve início esta sexta-feira e prossegue hoje.

Segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a questão dos territórios continua a ser o principal ponto de bloqueio nestas negociações, que decorrem num contexto difícil para a Ucrânia, em cuja frente de batalha as suas tropas estão em recuo há quase dois anos diante de um adversário mais numeroso e melhor armado, com Kiev a depender em grande parte do apoio financeiro e militar ocidental.

No terreno, a rede energética do país foi severamente danificada por uma série de ataques russos, provocando cortes de eletricidade e aquecimento em grande escala devido às temperaturas gélidas, especialmente em Kiev.