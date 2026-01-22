Pelo menos três pessoas morreram num ataque ucraniano com drones a terminal portuário russo

Além dos mortos, o ataque na localidade de Volna feriu com diferentes gravidades outros oito trabalhadores, que foram hospitalizados.

Pelo menos três pessoas morreram esta quarta-feira num ataque ucraniano com drones a um terminal portuário na região russa de Krasnodar, no Mar Negro.



Militares ucranianos AP

Além dos mortos, o ataque na localidade de Volna feriu com diferentes gravidades outros oito trabalhadores, que foram hospitalizados, segundo explicou no Telegram governador de Krasnodar, Beniamin Kondrátev.

Em consequência do bombardeamento, quatro depósitos de produtos petrolíferos arderam nas chamas nos terminais do porto de Taman.

Cerca de cem pessoas participam nas operações de extinção do fogo, informou o Ministério para Situações de Emergência.

A Ucrânia tem concentrado os seus ataques, nos últimos meses, na infraestrutura energética russa, especialmente nas refinarias das regiões do sul do país, o que tem diminuído significativamente o seu potencial de produção e fornecimento com destino à maquinaria do Exército russo.

Moscovo bombardeou incessantemente nas últimas semanas as infraestruturas civis do país vizinho, deixando milhões de ucranianos sem luz e aquecimento, quando as temperaturas variam entre os 10 e 20 graus abaixo de zero.