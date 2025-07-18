Bolsonaro vai ter de usar pulseira eletrónica. Em causa risco de fuga

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi esta sexta-feira alvo de uma operação da Polícia Federal. As autoridades acabaram a aplicar medidas restritivas ao antigo governante como o uso de pulseira eletrónica, proibição de usar as redes sociais ou de se comunicar com o filho Eduardo.



AP Photo/Luis Nova

As autoridades indicaram em comunicado, citado pelos media brasileiros, que levaram a cabo "dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal". Bolsonaro fica ainda impedido de sair de casa entre as 19h e as 7h durante a semana e durante todo o fim de semana. Não pode comunicar-se com embaixadores, diplomatas estrangeiros, réus e outros investigados pelo Supremo.

Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente tem atuado para dificultar o julgamento do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, das quais saiu derrotado. As autoridades indicaram que as suas ações podem mesmo configurar os crimes de coação no desenrolar do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Além disso, o Supremo estava já há meses a investigar o risco de fuga de Bolsonaro. Ao que indicam os media brasileiros, terão existido agora provas de que o ex-presidente estaria a preparar-se para fugir do Brasil, pedindo asilo político a Donald Trump, que tem demonstrado o seu apoio público ao líder do Partido Liberal. Aliás, nos últimos dias tem trocado acusações e ameaças ao atual presidente, Lula da Silva, defendendo que Bolsonaro é um perseguido político que ameaçando com tarifas caso o processo judicial não caia. Segundo o jornal O Globo, as autoridades encontraram na sua casa 14 mil dólares em dinheiro (cerca de 12 mil euros).

Processo esse muito semelhante ao desencadeado pela invasão do Capitólio nos EUA, na sequência da derrota de Donald Trump. Também no Brasil, a praça dos Três Poderes foi invadida por apoiantes de Bolsonaro, com a vandalização do palácio presidencial.

A defesa de Bolsonaro reagiu às medidas de coação com "surpresa e indignação", considerando-as "severas".