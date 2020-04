demissão do ex-chefe da Polícia Federal do país, Maurício Leite Valeixo, definida pelo líder do Palácio Planalto.

Na despedida, Moro atacou a postura do presidente

, acusando-o de querer controlar o sistema judicial de uma maneira que nem o PT, nem a antiga chefe de estado brasileira

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não deixou as acusações de Sérgio Moro, que apresentou esta sexta-feira demissão do cargo de ministro da Justiça, sem resposta. Em conferência de imprensa, o chefe de estado brasileiro defendeu que não tem que pedir autorização a ninguém para mudar qualquer diretor da Polícia Federal, da mesma maneira que acusou o antigo ministro - e um dos seus mais próximos colaboradores - de se preocupar mais com a morte de Marielle Franco do que com o seu chefe surpremo, ou seja, o próprio Bolsonaro. Na base do afastamento, está a

"Se posso trocar um ministro, por que não posso trocar o diretor da Polícia Federal? Não tenho que pedir autorização a ninguém para trocar qualquer um que esteja na piramide hierárquica do poder executivo", avançou Bolsonaro, antes de acusa o antigo ministro de nunca se ter preocupado em apurar o que se passou realmente quando foi esfaqueado no abdómen durante um comício em setembro de 2018. "Será que é interferir na Polícia Federal exigir quase, implorar a Sergio Moro, que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A Polícia Federal de Sergio Moro preocupou-se mais com Marielle Franco do que com o seu chefe supremo", disse.



Recorde-se que Marielle Franco, vereadora e ativista dos direitos humanos, foi assassinada na noite de 14 de março de 2018, quando circulava de carro no centro do Rio de Janeiro, depois de ter participado num ato político. Adriano Magalhães da Nóbrega, antigo capitão de uma unidade de elite da polícia do Rio de Janeiro, foi acusado de liderar o chamado "Escritório do Crime", um grupo de assassinos de elite suspeito de estar envolvido na morte da vereadora. Foi morto pela polícia militar em fevereiro deste ano. Uma operação que levantou muita polémica. "Capitão Adriano" era amigo de Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente do Brasil. Os dois estão a ser atualmente investigados no Rio de Janeiro por desvio de dinheiros públicos e branqueamento de capitais.

Estes casos têm sido sombras constantes na presidência do chefe de estado. Moro também garantiu que "Bolsonaro queria ter uma pessoa do seu contato pessoal no cargo, alguém junto de quem ele pudesse recolher relatórios de informação, a quem pudesse ligar, e realmente não é o papel prestar esse tipo de informação". Outra acusação que o chefe de estado tratou de desmentir: "Sempre lhe disse: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Todos os dias tenho que ter um relatório daquilo que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para decidir o futuro da nação". Bolsonaro assegura que "nunca" pediu o acompanhamento de qualquer processo, acrescentando que "a inteligência perdeu espaço na Justiça" com a chegada de Moro.