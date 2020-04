No pior cenário, EUA terão 500 mil mortes por Covid-19 até ao final de 2020

Um modelo que juntou 21 especialistas em saúde pública prevê que os Estados Unidos tenham, até dezembro, mais de 100 mil mortes por Covid-19, no melhor dos cenários, e mais de 500 mil vítimas no seu pior.

Todas as semanas desde fevereiro que a Universidade de Massachusetts tem vindo a juntar estimativas sobre o futuro do novo coronavírus no país, em termos de casos, hospitalizados e mortes. E, embora as previsões não sejam precisas, são vitais para entender como a pandemia está a comportar-se, embora o seu poder seja limitado - dada a quantidade de novos dados e circunstâncias que variam a cada dia.

Na previsão da passada semana, investigadores apontavam que os EUA chegariam às 45 mil mortes no início de maio e perto das 75 mil no início de junho. No entanto, esta sexta-feira, já foi ultrapassada a barreira das 50 mil vítimas mortais no país.

O modelo estatístico desta semana, publicado também pela revista científica Science, aponta que, no melhor dos cenários, o país terá 51 mil óbitos declarados até 9 de maio - o que parece já impossível. No pior dos cenários, este número sobe para as 106 mil mortes até à mesma data e, numa previsão moderada, são estimadas quase 70 mil mortes até ao fim da primeira semana de maio.





Previsão Mortes Universidade de Massachusetts Foto: Science

A mesma previsão refere que, até dezembro de 2020, os EUA terão, na melhor das hipóteses, 72 mil mortes por Covid-19. Na pior, mais de 500 mil. E, numa previsão moderada, mais de 150 mil vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus.

Especialistas atribuíram ainda uma probabilidade de 37% dos EUA chegarem ao milhão de casos do novo coronavírus até ao início da próxima semana. Quanto a hospitalizados, estimativas dizem que o número de internados nos EUA vai descer dos 200 mil antes do fim de maio.

Para o painel escolhido, o pico de mortes por Covid-19 nos EUA é ainda uma incógnita: 33% acreditam que acontecerá na primeira quinzena de maio, enquanto 24% acredita que este passará no fim do próximo mês. Há ainda 21% dos especialistas, que pensam que o pico ocorrerá antes do final deste mês de abril, com os outros 22% a atribuírem o pico de mortes após o início do mês de junho.