O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu este domingo a nomeação de Alexandre Ramagem para chefiar a Polícia Federal brasileira, depois de afastado o antigo diretor-geral, Maurício Valeixo – decisão que levou à saída do ministro da Justiça, Sergio Moro.

Qual a ligação entre Ramagem e Bolsonaro? Ora, o ex-assessor na Secretaria do Governo brasileiro e diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) foi o responsável pela segurança deste enquanto era candidato às eleições de 2018 e é um amigo próximo do seu filho, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Mas, para Bolsonaro, a questão não tem qualquer importância.

"E daí? Antes de conhecer os meus filhos, eu conhecia o Ramagem. Ele deve ser vetado por isso? E devo escolher alguém amigo de quem?", respondeu Jair Bolsonaro, o pai, a um comentário nas redes sociais, indicado pela Folha de São Paulo, onde era questionada a amizade entre Carlos Bolsonaro, o filho, e o nome agora apontado à Polícia Federal brasileira. O comentário original indicava: "Alexandre Ramagem é amigo dos filhos do presidente. Inclusive, foi indicado [para a Polícia Federal] por eles".

Esta sexta-feira, a troca de cadeiras no comando da Polícia Federal levou a que Moro pedisse a saída como ministro da Justiça. Esta sexta-feira, Moro mostrou a meios de comunicação brasileiros a conversa que tinha tido com Bolsonaro, na qual este sugere a mudança do comando do órgão devido a investigações em que estavam envolvidos aliados seus.

Para colmatar a vaga deixada por Moro no Ministério da Justiça, Bolsonaro devem chamar, também, um amigo da família: o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.