PGR do Brasil abre inquérito a declarações de ex-juiz Sérgio Moro sobre Bolsonaro

O procurador-geral da república do Brasil, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que abrisse inquérito para apurar a veracidade das acusações feitas pelo ministro da Justiça demissionário, Sérgio Moro, sobre o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.Augusto Aras aponta para a eventual "ocorrência de crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução à justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra", segundo aponta o jornal brasileiroSérgio Moro acusou Jair Bolsonaro de querer mudar o diretor-geral da Polícia Federal para colocar nesse mesmo cargo alguém da sua confiança que lhe desse informações priviligiadas sobre investigações judiciais nas quais os filhos do presidente estão envolvidos.