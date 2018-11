Governo cubano deverá chamar de volta ao seu país mais de 11 mil médicos que actualmente trabalham no Brasil.

O governo de Cuba anunciou esta quarta-feira que irá deixar de fornecer médicos ao Brasil. Em causa estão as declarações "ameaçadoras e pejorativas" do presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

Em comunicado, o Ministério da Saúde cubano afirma que Bolsonaro contestou as "referências médicas" e "reiterou que vai modificar os termos e condições do programa Mais Médicos", depois de "questionar a preparação" dos profissionais cubanos, condicionando a "sua permanência no programa à revalidação do título". As mudanças anunciadas "impõem condições inaceitáveis e violam as garantias acordadas desde o início do programa", ratificado em 2016, acrescentou o governo cubano.

Face a esta "realidade lamentável, o Ministério da Saúde Pública (MINSAP) de Cuba tomou a decisão de não continuar a participar no programa Mais Médicos e informou o Director da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e os líderes políticos brasileiros que fundaram e defenderam essa iniciativa".

Assim, o governo de Cuba deverá chamar de volta ao seu país mais de 11 mil médicos que actualmente trabalham no Brasil.

Depois do anúncio oficial do Ministério da Saúde Pública cubano, Bolsonaro reiterou sua posição, afirmando que a saída do programa foi uma decisão unilateral de Cuba.