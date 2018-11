Na terça-feira, o primeiro ministro espanhol disse que Espanha irá chumbar o acordo sobre o Brexit na cimeira europeia extraordinária de domingo caso não sejam feitas alterações às negociações sobre o estatuto de Gibraltar.

Angela Merkel disse esta quarta-feira que espera que se resolva a "reserva" de Espanha relativamente ao acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Em causa está a situação de Gibraltar.

Na terça-feira, o primeiro ministro espanhol Pedro Sánchez disse que Espanha irá chumbar o acordo sobre o Brexit na cimeira europeia extraordinária de domingo caso não sejam feitas alterações às negociações sobre o estatuto de Gibraltar. "Como estão as coisas hoje, se não houver mudanças em relação a Gibraltar, a Espanha irá votar contra o [acordo sobre o] Brexit", garantiu Sanchez.

Esta quarta-feira, durante o debate do Orçamento do Estado alemão para 2019, no Bundestag, Merkel referiu-se ao Brexit e à reunião de domingo – onde, em Bruxelas, se vão reunir os líderes dos 27 países do bloco europeu para assinar o acordo negociado entre Londres e a União Europeia.

"Sabemos quão difíceis estão no Reino Unido, mas posso dizer que a Alemanha vai concordar com o acordo", afirmou a chanceler. "Temos a reserva de Espanha. Não posso dizer exactamente como vamos solucionar este assunto. Espero que se resolva no domingo", disse Merkel, não especificando os detalhes sobre as dúvidas de Madrid.