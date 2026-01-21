Bolsa de Wall Street em alta após discurso de Trump em Davos

Presidente dos EUA disse que não vai fazer uso da força na Gronelândia, acalmando os receios de uma escalada das tensões.

Os principais índices da bolsa nova-iorquina arrancaram esta quarta-feira em terreno positivo, enquanto os investidores esperam uma redução das tensões entre os EUA e a Europa devido à pressão do Presidente Donald Trump para controlar a Gronelândia.



Pelas 14:45 em Lisboa, o Dow Jones subia 0,57% para 48.765,55 pontos e o Nasdaq 0,24% para 23.033,00 pontos.

Ao mesmo tempo, o S&P500 avançava 0,35% para 6.820,58 pontos.

Na sessão anterior, as ações tinham caído acentuadamente, depois de Trump ameaçar impor tarifas mais altas a oito países europeus. Na terça-feira, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,76%, o alargado S&P500 perdeu 2,06% e o tecnológico Nasdaq caiu 2,39%.

Mas hoje, num discurso em Davos, na Suíça, apesar de Trump ter criticado a Europa, também excluiu o recurso à força para assumir o controlo da Gronelândia, acalmando os receios de uma escalada das tensões.

"Provavelmente não conseguiremos nada, a menos que eu decida usar força e violência excessivas, o que nos tornaria, francamente, imparáveis. Mas não farei isso. Ok. Agora todos dizem 'Oh, que bom'. Essa foi provavelmente a maior declaração que fiz, porque as pessoas pensavam que eu iria usar a força. Não tenho de usar a força. Não quero usar a força. Não vou usar a força", disse Trump, dirigindo-se ao Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos.

Ainda assim, o Presidente norte-americano reiterou a intenção de adquirir o território por considerar que só os Estados Unidos o podem proteger.