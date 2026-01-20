Até onde irá para controlar a Gronelândia? “Vocês vão descobrir”, diz Trump

O Presidente norte-americano mostrou-se otimista a que as reuniões com líderes europeus em Davos permitam uma solução para o controlo da Gronelândia pelos EUA, como Trump tem insistido.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, foi questionado esta terça-feira, numa conferência de imprensa na Casa Branca, até onde estaria disposto a ir para controlar a Gronelândia. “Vocês vão descobrir”, respondeu, numa frase que pode ser vista como sinal de determinação ou mesmo uma ameaça velada.



Trump otimista sobre controlo da Gronelândia pelos EUA após reuniões com líderes europeus

As palavras surgem no mesmo dia em que o primeiro-ministro da Gronelândia apelou à população que se prepare para uma eventual invasão militar dos EUA.

Ainda sobre a Gronelândia, Trump disse estar otimista. “Temos muitas reuniões agendadas [em Davos] sobre a Gronelândia e acho que as coisas vão correr muito bem”, disse.

Já sobre a ameaça de impor tarifas a oito países europeus pela sua oposição à anexação da Gronelândia, o Presidente dos EUA referiu que se o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidir que as tarifas são ilegais “teremos de usar outra coisa”. “O que estamos a fazer agora é a melhor, mais rápida, mais forte e menos complicada forma”, acrescentou.

Após um longo discurso em que abordou diversos temas, Trump foi também questionado pelos jornalistas sobre se falou recentemente com o Presidente francês, Emmanuel Macron, ou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O Presidente norte-americano disse que não falou com nenhum dos líderes desde que publicou, na noite de ontem, na rede social Truth Social, críticas ao Reino Unido por “planearem dar a ilha de Diego Garcia”, o que considerou “muito estúpido”.

Trump frisou que se “dá bem” com Macron e Starmer. “Eles são um bocado duros quando não estou por perto, mas tratam-me muito bem quando estamos juntos”, disse.