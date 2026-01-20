Até onde irá para controlar a Gronelândia? “Vocês vão descobrir”, diz Trump

O Presidente norte-americano mostrou-se otimista a que as reuniões com líderes europeus em Davos permitam uma solução para o controlo da Gronelândia pelos EUA, como Trump tem insistido.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, foi questionado esta
terça-feira, numa conferência de imprensa na Casa Branca, até onde estaria
disposto a ir para controlar a Gronelândia. “Vocês vão descobrir”, respondeu,
numa frase que pode ser vista como sinal de determinação ou mesmo uma ameaça
velada.
As palavras surgem no mesmo dia em que o primeiro-ministro
da Gronelândia apelou à população que se prepare para uma eventual invasão
militar dos EUA.
Ainda sobre a Gronelândia, Trump disse estar otimista. “Temos
muitas reuniões agendadas [em Davos] sobre a Gronelândia e acho que as coisas
vão correr muito bem”, disse.
Já sobre a ameaça de impor tarifas a oito países europeus
pela sua oposição à anexação da Gronelândia, o Presidente dos EUA referiu que
se o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidir que as tarifas são ilegais “teremos
de usar outra coisa”. “O que estamos a fazer agora é a melhor, mais rápida,
mais forte e menos complicada forma”, acrescentou.
Após um longo discurso em que abordou diversos temas, Trump
foi também questionado pelos jornalistas sobre se falou recentemente com o
Presidente francês, Emmanuel Macron, ou com o primeiro-ministro britânico, Keir
Starmer. O Presidente norte-americano disse que não falou com nenhum dos
líderes desde que publicou, na noite de ontem, na rede social Truth Social,
críticas ao Reino Unido por “planearem dar a ilha de Diego Garcia”, o que
considerou “muito estúpido”.
Trump frisou que se “dá bem” com Macron e Starmer. “Eles são
um bocado duros quando não estou por perto, mas tratam-me muito bem quando
estamos juntos”, disse.